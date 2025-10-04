Uşak’ta zincirleme kaza: Traktör devrildi, sürücü ağır yaralı

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 38,36

Kocaeli’de fabrikada patlama: İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada diğer sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralı traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, traktörün altında sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ş. (45) idaresindeki 06 FCL 604 plakalı tır, Atatürk Bulvarı üzerinde Ankara istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen N.K. (39) yönetimindeki 43 KT 470 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen S.Y. (61) yönetimindeki 64 NL 769 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör devrilirken, sürücüsü S.Y. aracın altında sıkıştı.