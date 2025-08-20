Ümraniye’de feci kaza: Otomobil dereye uçtu! Sürücü sıkıştı
Ümraniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri dereye düştü. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak üzerinde meydana geldi. 34 GCB 535 plakalı otomobil, yola çıkan 34 VAY 94 plakalı otomobille çarpıştı.
ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yol kenarında bulunan dereye savruldu. Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI
Dereye düşen araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.