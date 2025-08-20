Ümraniye’de feci kaza: Otomobil dereye uçtu! Sürücü sıkıştı

2 ölü 2 yaralı! Samsun' da feci kaza: Otomobil römorka çarptı

OTOMOBİL ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI Dereye düşen araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yol kenarında bulunan dereye savruldu. Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.