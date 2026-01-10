PODCAST CANLI YAYIN
Pendik’te yol verme kavgası kamerada: Araca defalarca tekme attı

Pendik’te yol verme kavgası kamerada: Araca defalarca tekme attı

Pendik'te iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri otomobilinden inerek diğer araca defalarca tekme attı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Pendik Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde, seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ÖN CAMA TEKMELER SAVURDU

Trafikte araçların durduğu sırada sürücülerden biri otomobilinden inerek diğer aracın ön camına defalarca tekme attı. Öfkeli sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Diğer sürücü aracından inmeden bölgeden uzaklaşırken, yaşanan gergin anlar başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

