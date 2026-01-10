PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırması ve fırtınaya dönmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini artırdı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın saatte 50-75 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya dönmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SAHİLİ'NDE DALGALAR YÜKSELDİ

Fırtınanın etkisiyle Beşiktaş Sahili'nde dalgalar kıyıyı dövmeye başladı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.

ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ

Şehir Hatları, elverişsiz hava şartları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar bazı hatlardaki seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İPTAL EDİLEN VE DEĞİŞTİRİLEN SEFERLER

  • Bostancı-Moda-Kabataş Hattı (Moda uğraması iptal)

  • Büyükada-Sedefadası Hattı

  • Adalar-Beşiktaş Hattı

  • Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring seferleri ise geçici olarak Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek şeklinde yapılıyor.

Bunlar da Var

CHP'de canlı yayın krizi: Özgür Özel itiraf etti "Ekremciler" ayaklandı!
CHP'de canlı yayın krizi: Özgür Özel itiraf etti "Ekremciler" ayaklandı!
Manisa’da acı haber: Kayıp Şerife Çınar’ın cansız bedenine ulaşıldı
Manisa’da acı haber: Kayıp Şerife Çınar’ın cansız bedenine ulaşıldı
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu!
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle