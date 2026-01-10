İstanbul’da lodos etkili oluyor

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini artırdı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın saatte 50-75 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya dönmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SAHİLİ'NDE DALGALAR YÜKSELDİ

Fırtınanın etkisiyle Beşiktaş Sahili'nde dalgalar kıyıyı dövmeye başladı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.

ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ

Şehir Hatları, elverişsiz hava şartları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar bazı hatlardaki seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İPTAL EDİLEN VE DEĞİŞTİRİLEN SEFERLER

Bostancı-Moda-Kabataş Hattı (Moda uğraması iptal)

Büyükada-Sedefadası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring seferleri ise geçici olarak Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek şeklinde yapılıyor.