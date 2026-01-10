İnternet sitesi sahibine silahlı saldırı anı kamerada!
Aydın'ın Söke ilçesinde bir yerel internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'nın, tartıştığı Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tarafından tabancayla bacağından vurulduğu ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Aydın'ın Söke ilçesinde, yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı.
BACAĞINDAN VURUP TEKMELEDİ
Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde yaşanan olayda Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna'yı bacağından vurarak yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaya'nın ateş ettikten sonra yere düşen Tuna'yı tekmelediği anlar yer aldı.
YARALININ DURUMU İYİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Tuna'yı hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hüseyin Kaya polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.