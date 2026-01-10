İnternet sitesi sahibine silahlı saldırı anı kamerada!

Bursa’da lodos alarmı... Düşen tabeladan son anda böyle kaçtı: O anlar kamerada!

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul'da lodos yağmur ve kar bekleniyor!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Tuna'yı hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hüseyin Kaya polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın 'ın Söke ilçesinde, yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı.