Haberler Video Yaşam Videoları Turkuvaz Medya yeni evinde

Turkuvaz Medya yeni evinde

Turkuvaz Medya yeni evinde
28.10.2020 09:15

Turkuvaz Medya Grubu medya üssüne taşındı. Yeni binada radyolar, radyo stüdyoları, televizyon stüdyoları, matbaa, gazeteler, dergiler ve dijital yayınlar bulunuyor.


Yaşam Videoları