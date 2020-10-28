Turkuvaz Medya Grubu medya üssüne taşındı. Yeni binada radyolar, radyo stüdyoları, televizyon stüdyoları, matbaa, gazeteler, dergiler ve dijital yayınlar bulunuyor.
Turkuvaz Medya yeni evinde
- Turkuvaz Medya yeni evinde
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