Türkiye'de sosyal medya Hasan Maden'i konuşuyor! '' Allah insanı sınar...'' 15.01.2020 11:59

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan Maden isimli gencin, "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir topladı. Sosyal medyada Hasan'ın bu çarpıcı sözlerinin olduğu görüntülerini izleyen insanlar kendi yaşamlarını sorgulamaya başladı. İşte koca yürekli Hasan Maden'in gönüllere dokunan tevazu videosu...

YAKINDAN İLGİLENİYORUZ

Şahin, paylaşımında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerinde, sokakta yaşadığını ve mendil satarak geçindiğini belirten genç, eline para geçmesi halinde haftada bir kez otelde konaklayabildiğini ifade ediyor.





Genç adam, genellikle kepenkler kapandıktan sonra metro girişlerinde yere serdiği kartonun üzerinde geceleri geçirdiğini bildirerek, "Yalnızlıktan üzülüyorum, hayat şartları biraz insanı üzer tabii. Şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar, Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor." şeklinde konuştu.

ALLAH BENİM YÜZÜME BAKACAK BİR YERDE

Görüntülerde, birgün hayatının değişeceğine, evi, işi ve düzenli bir hayatı olacağına inandığını dile getiren genç, "Allah benim yüzüme bakacak bir yerde, inşallah ben de güzel bir hayatı yaşayacağım. Umut her zaman vardır insan için. Hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer, seviyorum. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş, yani biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. Herkesin bir sıkıntısı vardır, kimsede dört dörtlük bir hayat yoktur, herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır." ifadelerini kullanıyor.