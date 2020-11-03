Türkiye, Müge Anlı ve Türk Kızılayı ile el ele İzmir'de deprem bölgesinde! Müge Anlı ve Aşevi Kampanyası'nda rekor bağış...

Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 30 Ekim’de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası harekete geçti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi İzmir'e ulaştı. Müge Anlı, İzmir depremi çağrısı ile önceki gün canlı yayında 3 milyon TL, bir yıl içinde ise 13 milyon TL toplayarak yardıma muhtaç insanlara umut oldu! Müge Anlı ve Aşevi Kampanyası'nda 3 Kasım 2020 Salı günü ise günlük, 4 milyon 323 bin lira toplam ise 14 milyon 233 bin lira bağış toplandı.

İzmir depremi sonrası Atv'nin sevilen ismi Müge Anlı harekete geçti. Geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek başlatılan aşevi kampanyası kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı. Günde yaklaşık 6 bin kişilik yemek dağıtımında bulunan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, şimdi de yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti.

Müge Anlı ise, Atv canlı yayınında, "Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.

Müge Anlı, önceki gün canlı yayında 3 milyon TL, bir yıl içinde ise 13 milyon TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut olurken, bugün ise; 4 milyon 323 bin lira ve toplamda 14 milyon 233 bin lira bağış toplandığını açıkladı. Anlı, yardım çağrısını yenileyerek, "Lütfen bağış sayısını daha da arttıralım. İnanıyorum ki Türkiye'de yaşayan ve bu kampanyayı duyan herkes bu bağışı yapar." dedi.

PATİLİ DOSTLARINI DA UNUTMADI!

Anlı, 'Depremde sadece insanlar değil patili dostlarımız da etkilendi. Patibuldular'a binlerce mesaj geldi. Biz de katkımız olması için Patibuldular çatısı altında panikleyerek evden kaçan, sahiplerinin hayat neşesi olan patileri dostlarımızı ailelerine kavuşturmaya çalışalım' diyerek, İzmir de depremi yaşayan patileri sıcak yuvalarına kavuşturmak için ekranda başından fotoğraflarını yayınlayarak bilgi verdi.

MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA DESTEK OLMAK İÇİN...

Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868' e BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahiplerimiz için 10 TL'lik destekte bulunabilirsiniz.

MALATYA, ELAZIĞ VE GİRESUN'A DA GÖNDERMİŞTİ

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, daha önce deprem felaketi ile sarsılan Elazığ ve sel felaketini yaşayan Giresun'da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.