PODCAST CANLI YAYIN
Sesi rahatsız etti dedi: Cinayeti itiraf etti
Haberler Yaşam Videoları

"Sesi rahatsız etti" dedi: Cinayeti itiraf etti

Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:03:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:05:38

2016 yılında İstanbul’da hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman’ın ölümünün ardından gündeme gelen iddialar, yıllar sonra cinayeti ortaya çıkardı. Üvey baba Hüseyin Çavdar, çocuğu sesinden rahatsız olduğu için öldürdüğünü itiraf etti.

İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne dair yıllar sonra gündeme gelen iddialar, Isparta'da yürütülen Mehmet Çetin soruşturması sırasında çözüldü. Televizyon programına yapılan bir ihbarla yeniden gündeme gelen olayda, üvey baba Hüseyin Çavdar ve anne Fatma Çavdar gözaltına alındı. Isparta Emniyeti'nde sorgulanan Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde cinayeti itiraf etti. Çavdar, ifadesinde, "Çok ses yaptığı için rahatsız oldum ve çocuğu öldürdüm" dedi. Bu şok itirafın ardından Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun annesi Fatma Çavdar ise "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Arda Karaman'ın ölümü, 2016 yılında doğal nedenlerle gerçekleştiği şeklinde kayıtlara geçmişti. Ancak son dönemde televizyon programlarına bağlanan tanıkların ifadeleri ve eski kayınvalide Remziye Y.'nin iddiaları üzerine dosya tekrar açıldı. İlk olarak ifadesini değiştirip geri çeken Fatma Çavdar'ın beyanlarının ardından yürütülen detaylı soruşturma sonucu cinayet gün yüzüne çıktı.

Öte yandan, Mehmet Çetin'in 2013 yılında kaybolmasıyla ilgili dosyada da yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Her iki dosyayla ilgili soruşturmalar Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Diyarbakır’daki vahşi cinayette 4 tutuklama
23.05.2025Cuma
Samsun’da acı olay: Astsubay ırmakta boğularak hayatını kaybetti
23.05.2025Cuma
Kastamonu’da virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
23.05.2025Cuma
Bodrum'da kafa kafaya feci kaza: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
23.05.2025Cuma
Batman’da trafik kazası: Minibüs ile midibüs kafa kafaya çarpıştı! 7 yaralı
23.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı! 00:53
Kafa kafaya feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
22.05.2025Perşembe
Çocukluk arkadaşı Seza Büyük Çulha Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası mı? 05:31
Çocukluk arkadaşı Seza Büyük Çulha Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası mı?
23.05.2025Cuma
Erzurum’da korkunç kaza: 2 ölü 00:53
Otomobil hurdaya döndü: 2 ölü!
22.05.2025Perşembe
Bursa İnegöl’de korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü! 04:16
İnegöl'de korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!
22.05.2025Perşembe
CANLI YAYIN