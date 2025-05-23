"Sesi rahatsız etti" dedi: Cinayeti itiraf etti

Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:03:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:05:38

İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne dair yıllar sonra gündeme gelen iddialar, Isparta'da yürütülen Mehmet Çetin soruşturması sırasında çözüldü. Televizyon programına yapılan bir ihbarla yeniden gündeme gelen olayda, üvey baba Hüseyin Çavdar ve anne Fatma Çavdar gözaltına alındı. Isparta Emniyeti'nde sorgulanan Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde cinayeti itiraf etti. Çavdar, ifadesinde, "Çok ses yaptığı için rahatsız oldum ve çocuğu öldürdüm" dedi. Bu şok itirafın ardından Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun annesi Fatma Çavdar ise "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Arda Karaman'ın ölümü, 2016 yılında doğal nedenlerle gerçekleştiği şeklinde kayıtlara geçmişti. Ancak son dönemde televizyon programlarına bağlanan tanıkların ifadeleri ve eski kayınvalide Remziye Y.'nin iddiaları üzerine dosya tekrar açıldı. İlk olarak ifadesini değiştirip geri çeken Fatma Çavdar'ın beyanlarının ardından yürütülen detaylı soruşturma sonucu cinayet gün yüzüne çıktı.

Öte yandan, Mehmet Çetin'in 2013 yılında kaybolmasıyla ilgili dosyada da yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Her iki dosyayla ilgili soruşturmalar Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.