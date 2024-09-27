SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Tuncay Şanlı, silahlı saldırıya Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Haberler Yaşam Videoları

Tuncay Şanlı, silahlı saldırıya Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 07:14 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 07:14

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda da yorumculuk yapan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan eski futbolcu, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe." dedi. Akın, son yayınında "Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum." demişti. Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, yaralanan Akın'ı hastanede ziyaret etti.

SIRADAKİ VİDEO
Fenerbahçeli Serhat Akın'a silahlı saldırı!
27.09.2024Cuma
Kör Nokta 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
26.09.2024Perşembe
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
26.09.2024Perşembe
Bolu’da ilginç olay! İnşaatta el arabası yüzünden kürekli ve sopalı kavga kamerada
26.09.2024Perşembe
İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
26.09.2024Perşembe
Bunlar da Var
Çorum’daki kayıp gençten acı haber geldi! 03:24
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
26.09.2024Perşembe
Adana Sarıçam’da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU 00:17
Yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı!
26.09.2024Perşembe
Ceyda Düvenci’ye eleştiri yağmuru! Sosyal medyanın diline çok fena düştü! 00:17
Ceyda Düvenci sosyal medyanın diline çok fena düştü!
26.09.2024Perşembe
Hülya Avşar’dan boşanma itirafı! Meğer neden aldatma değilmiş! 02:05
Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen boşanma itirafı!
26.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA