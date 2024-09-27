Tuncay Şanlı, silahlı saldırıya Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda da yorumculuk yapan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan eski futbolcu, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe." dedi. Akın, son yayınında "Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum." demişti. Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, yaralanan Akın'ı hastanede ziyaret etti.