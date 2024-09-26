Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 14:53 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 14:53

Olay, önceki gün Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Z.S., yaşları 13 ile 21 arasında değişen 3 çocuğunun babası eşi Şerafettin Sezer'in intihar ettiği ihbarında bulundu. Adrese giden polis ekipleri, Şerafettin Sezer'i, yatak odasında boğazında elektrik kablosu sarılı halde ölü buldu. Sezer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SONRASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ölümü şüpheli bulan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri de ilçeye sevk edilerek, çalışma genişletildi.

TELEFONDAKİ GÖRÜŞMELER ELE VERDİ

Polis, eşinin intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan Z.S.'nin ifadesine başvurdu. Büyük kızının da eşi ve kendisi gibi fabrikada işçi olarak çalıştığını, diğer kızının il dışında üniversitede okuduğunu ve küçük kızının da okulda olduğunu anlatan Z.S., eşinin gece vardiyasından çıktıktan sonra eve gelip yattığını, kendisinin de işe gittiğini söyledi. Akşam eve döndüğünde eşini yatak odasında ölü bulduğunu söyleyen Z.S.'nin çelişkili ifadeleri üzerine polis, kadının cep telefonunu incelemeye aldı. İncelemede Z.S.'nin olay günü tekstil fabrikası işçisi U.G. ile sık sık görüştüğü belirlendi. Bunun üzerine daha önce aynı fabrikada çalıştıkları belirlenen Z.S. ile U.G., gözaltına alındı.

UYURKEN SEVGİLİSİNİ EVE ÇAĞIRDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Z.S. ile U.G., sorguya alındı. Sorguda Şerafettin Sezer'in cinayete kurban gittiği belirlendi. S.Z.'nin bir süredir U.G. ile ilişki yaşadığı, bu yüzden Şerafettin Sezer'i öldürmek için plan yaptıkları ifade edildi. İddiaya göre; işten gelen Sezer yatak odasında uyurken Z.S., sevgilisi U.G.'yi eve çağırdı. Z.S. ve U.G., Sezer'i uyurken cep telefonu şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Olayı intihar gibi göstermek isteyen iki şüpheli, Sezer'in boğazına bu kez elektrik kablosu dolayıp, öldüğünden emin olduktan sonra evden ayrıldı.

CESEDİNİ KIZI BULDU

Akşam saatlerinde işten eve gelen çiftin 21 yaşındaki kızı H.S., babasının yatakta cansız bedenini görünce durumu annesine haber verdi. Bunun üzerine Z.S.'nin, eşinin intihar ettiği ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Emniyette sorguları tamamlanan Z.S. ile U.G.'nin bugün Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.