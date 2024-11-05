SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 09:12

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), Mercedes Vito marka siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu. Bu sırada aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi kendisi gibi araçtan inen Komar, yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bayrampaşa'da kan donduran olay! Kayınpeder önce damadını öldürdü sonra intihar etti
02.11.2024Cumartesi
İstanbul'da marketten zeytinyağı çalan kişi dizi oyuncusu çıktı!
02.11.2024Cumartesi
Havalar yeni haftada nasıl olacak?
02.11.2024Cumartesi
Narin Güran'ın cinayetinde şema ortaya çıktı | VİDEO
02.11.2024Cumartesi
Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı! İşte o anlar
01.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada 00:23
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada
04.11.2024Pazartesi
Fenerbahçe tribün liderlerinden GFB tribün lideri Cem Gölbaşı’dan haneye tecavüz! İş yerine giderek böyle alıkoydu! 00:40
GFB tribün lideri Cem Gölbaşı'ndan haneye tecavüz! Böyle alıkoydu! Gözaltına alındı!
04.11.2024Pazartesi
GFB lideri Cem Gölbaşı’na ’’Peruk videosu’’ sonrası gözaltı! 00:06
GFB lideri Cem Gölbaşı'na ''Peruk'' gözaltısı!
04.11.2024Pazartesi
Batman’da ’DEM’li provokasyon! Devlete bela okuyup İsrail’i akladılar 00:39
Batman'da 'DEM'li provokasyon!
04.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA