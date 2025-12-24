PODCAST CANLI YAYIN
Ticari araç ağaca çarptı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı. 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ebru A.(33) yönetimindeki 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki kızı 4 yaşındaki Zehra A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

