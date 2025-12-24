Kağıthane’de kavgada çift bıçakla saldırdı: Tekme ve yumrukla darbedildi!

ALKOLLÜ TARTIŞMA SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişiyle araç içindeki grup arasında tartışma çıktı. Grup araçla uzaklaştıktan kısa süre sonra yeniden olay yerine döndü.

ÇİFT BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada evine giden kişi, aldığı iki bıçakla sokağa geri geldi. Araçtan inen grupla yeniden başlayan kavgada saldırgan, her iki elindeki bıçakla küfür ederek çevredekilere saldırdı.

TEKME VE YUMRUKLA YERE DÜŞTÜ

Kavga sırasında saldırgan tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Ayağa kalkarak yeniden bıçakla saldırmak isteyen şahıs, arkadan gelen bir kişinin yumruğuyla etkisiz hale getirildi. Taraflar daha sonra sokaktan uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan kavga ve bıçaklı saldırı anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.