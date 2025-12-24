Kağıthane’de kavgada çift bıçakla saldırdı: Tekme ve yumrukla darbedildi!
Kağıthane’de caddede 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri iki eline de bıçak aldı. Kavga ettiği kişilere bıçak savuran saldırgana, karşısındaki kişi tekmeyle karşılık verdi. Aldığı darbelerle yere düşen saldırgan, elindeki bıçakla yeniden hamle yapınca bu kez arkasından yaklaşan kişi tarafından yumrukla darp edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ALKOLLÜ TARTIŞMA SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişiyle araç içindeki grup arasında tartışma çıktı. Grup araçla uzaklaştıktan kısa süre sonra yeniden olay yerine döndü.
ÇİFT BIÇAKLA SALDIRDI
Bu sırada evine giden kişi, aldığı iki bıçakla sokağa geri geldi. Araçtan inen grupla yeniden başlayan kavgada saldırgan, her iki elindeki bıçakla küfür ederek çevredekilere saldırdı.
TEKME VE YUMRUKLA YERE DÜŞTÜ
Kavga sırasında saldırgan tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Ayağa kalkarak yeniden bıçakla saldırmak isteyen şahıs, arkadan gelen bir kişinin yumruğuyla etkisiz hale getirildi. Taraflar daha sonra sokaktan uzaklaştı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan kavga ve bıçaklı saldırı anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.