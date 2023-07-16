Thodex'in kurucusu Özer'in kaçakçılık suçundan yargılandığı davada karar!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Faruk Fatih Özer SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyum atanmıştı bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim şirket benim yönetimimde değildi" dedi.

"İNDİRİM UYGULANDI, CEZA ERTELENDİ"

Savcı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Daha sonra mahkeme, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi gerekçelerle cezasında indirime giderek 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Özer hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezayı erteledi.

"DAVANIN GEÇMİŞİ"

30 Ekim 2021 tarihinde Faruk Fatih Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istenmişti. Özer'in tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmemesinden dolayı "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.