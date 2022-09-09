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TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü

TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü
09.09.2022 10:01

OTOMATİK OYNAT

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TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada sağ şeritte ilerleyen tıra arkasından gelen kamyon çarptı. Kamyon adeta kağıt gibi ezilirken, kamyon sürücüsü feci şekilde can verdi. Ezilmiş kamyonu gören trafik ekipleri bile inanamadı. Kaza; TEM otoyolu Ankara istikameti, Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden S.D. idaresindeki 06 CGT 081 plakalı tıra aynı istikamette seyreden Hakan Gürsoy’un kullandığı 34 ELA 907 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahali kağıt gibi ezildi. Şoför mahalinde sıkışan sürücü Hakan Gürsoy, olay yerinde feci şekilde can verdi.

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