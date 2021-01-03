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TEM'de akılalmaz kaza! Motosiklet araca ok gibi saplandı, sürücü metrelerce sürüklenerek can verdi

TEM'de akılalmaz kaza! Motosiklet araca ok gibi saplandı, sürücü metrelerce sürüklenerek can verdi
03.01.2021 10:52
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İstanbul Başakşehir'de akılalmaz bir kaza yaşandı. Ispartakule gişeler yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir araç yol üzerinde yavaşlayan motora arkadan çarptı. Kaza sonucu metrelerce savrulan motor sürücüsü hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise yaşananlara inanamayıp gözyaşlarına boğuldu.


Başakşehir'de seyir halindeki araç, önünde aniden yavaşlayan motosiklet sürücüsüne çarparak, metrelerce sürükledi. Motorcu hayatını kaybederken, ağlayan araç sürücüsünü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.



Olay, Başakşehir Tem Ispartakule gişeler yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki M.B. isimli sürücüye ait 34 DFE 683 plakalı araç, iddiaya göre, yol üzerinde önünde yavaşlayan motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsünü önüne katan araç, motorcuyu metrelerce savurup yola attı. Araç güçlükle dururken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yolu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde ağlayan araç sürücüsü M.B. yakınları tarafından sakinleştirildi. M.B. karakola götürülürken, motorcunun cenazesinin kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

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