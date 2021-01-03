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İstanbul'da bir garip olay! Yumruk yumruğa kavga sonrası...

İstanbul'da bir garip olay! Yumruk yumruğa kavga sonrası...
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İstanbul Arnavutköy'de ilginç anlar yaşandı. Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga eden iki genç, kavganın ardından hiçbir şey olmamışçasına birbirlerine sarılarak uzaklaştı.


Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı. Arnavutköy'de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.
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