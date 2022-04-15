RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları TEM Otoyolunda meydana gelen kazada aracın içine sıkışan kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolunda meydana gelen kazada aracın içine sıkışan kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolunda meydana gelen kazada aracın içine sıkışan kişi hayatını kaybetti
15.04.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:03
Eniştesini av tüfeğiyle...
Yaşam 01:11
Kadınlarının görüntülerini...
Yaşam 04:15
Bağcılar'daki kavganın yeni...
Yaşam 01:41
Park halindeki tır alev alev...
Yaşam 01:35
Konya’da vahşet!
Yaşam 02:01
Nisan ayında yoğun kar yağışı...
Yaşam 03:27
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna...
Yaşam 01:23
Sandalyeden yüzüstü düşen...
Yaşam 03:45
Arkadaşını alkol kontrolünden...
Yaşam 02:02
Sivas'ta karakış geri döndü
Yaşam 01:40
Gölcük Tabiat Parkı beyaz...
Yaşam 02:19
İşletme sahipleri iş başında...

Kocaeli’de TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, aracın içine sıkışan kişi hayatını kaybetti. Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Daniş Koper Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Ç. idaresindeki 34 JL 4787 panelvan, Turgut Y. idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde Turgut Y. herhangi bir yara almazken, panelvanda sürücü olarak bulunan Niyazi Ç. ve yolcu olarak bulunan Berzat Aslan yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvanda sıkışan Berzat Aslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü Niyazi Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA