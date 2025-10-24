PODCAST CANLI YAYIN
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4.viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Ortahüner yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda spin atarak durabildi. Kazada araçta bulunan Lütfiye Ortahüner ağır yaralanırken, sürücü Zeynep Ortahüner ve Yılmaz Ortahüner de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

