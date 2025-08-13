Tekirdağ'da son günlerde etkisini artıran kuraklık ve düşen su seviyeleri, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi. Kentte yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akmaya başladı.

Vatandaşlardan Tepki

Suyun rengi ve kokusundaki değişim, birçok vatandaşın tepkisine yol açtı. Bazı evlerde akan suyun içilemez durumda olduğunu belirten vatandaşlar, durumu sosyal medyadan paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu.

'Musluklarımız Kahve Servisi Yapıyor' Yorumu

Bazı vatandaşlar, duruma esprili yaklaşarak "Musluklarımız kahve servisi yapıyor" yorumunu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, konunun kısa sürede gündeme taşınmasına neden oldu.

Yetkililerden İnceleme

Belediye ve su idaresi ekiplerinin, şebeke suyundaki renk değişiminin nedenini araştırmak üzere çalışma başlattığı öğrenildi.