Manisa Alaşehir ölümlü ambulans otomobil kazası kamerada!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza anı kameralarca saniye saniye kaydedildi.

11 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Denizli yönüne ilerleyen B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans ile Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobil çarpıştı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı Var
Çarpışmanın etkisiyle 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Otomobil yolcusu Sadettin İnan (57), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı otomobil sürücüsü M.P. ve ambulansta bulunan 5 sağlık çalışanının tedavileri devam ediyor.

Kaza Anı Kamerada
Kaza, arkadan gelen bir aracın kamerası ile MOBESE tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşağa giren otomobilin hızla gelen ambulansla çarpıştığı, çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu anlar net şekilde görülüyor.

Soruşturma Sürüyor
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kazanın tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.

