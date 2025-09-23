PODCAST CANLI YAYIN

Tarsus’ta cezaevi ring aracı devrildi: 12 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde cezaevine ait ring aracının şarampole devrilmesi sonucu 5’i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus'a bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BP 8114 plakalı cezaevi ring aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

