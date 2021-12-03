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Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar
03.12.2021 11:51
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Tanesi 250 liradan satılan bu bakır kaplar şifa kaynağı! Binlerce yıldır kullanılan bakır kaplardan su içmenin ve yemek yemenin faydaları saymakla bitmiyor. Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun 3 temelini dengelemeyi sağlıyor. Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor. İşte 5 bin yıllık şifa kaynağı olan bakır kaplar...

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