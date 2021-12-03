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Haberler Yaşam Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Tanesi 250 liradan satılan bu bakır kaplar şifa kaynağı! Binlerce yıldır kullanılan bakır kaplardan su içmenin ve yemek yemenin faydaları saymakla bitmiyor. Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun 3 temelini dengelemeyi sağlıyor. Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor. İşte 5 bin yıllık şifa kaynağı olan bakır kaplar...

03.12.2021 11:45 - Son Güncelleme: 03.12.2021 11:52
Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Bursa'da uzun yıllar Çancılar Mahallesi'nde bakır eşyalar satan Rakibe Dorak, geçmişi 5 bin yıla dayanan bakır kapların son zamanlarda tekrar ilgi görmeye başladığını söyledi.

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Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Yapılan araştırmalara göre, bakır bardak, sürahi, tava ve tencere gibi bakır kapların son derece sağlıklı olduğunu ve bakteri barındırmadığını savunan Rakibe Dorak, "Bakır ürünlerin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Elimde bulunan bakır sürahinin dışı nikelaj, içi saf bakırdır.

Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Bakır sürahinin başlıca faydaları ise; içine sonuna kadar su doldurup, bu suyu bir gece bekletip içtiğiniz takdirde, vücudunuzda bakır eksikliği kalmaz. Ayrıca bakır sürahilerden su içtiğiniz zaman, beyninizin içindeki kıvrımlar harekete geçer. Bakterileri geri püskürtür. Tiroid bezlerinizi harıl harıl çalıştırır ve sağlıklı bir hayat yaşamanızı sağlar" dedi.

Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

NAKIŞLI BAKIR SÜRAHİLER 250 LİRAYA SATILIYOR
Sattıkları kalaylı bakır kapları Kahramanmaraş'tan getirttiklerini anlatan Dorak, sap kısmı pirinç, üzeri kabartma süslemeli olan son derece şık bakır sürahilerin fiyatının 250 lira olduğunu söyledi.

Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Dorak, "Bakır sürahi alıp kullanılmasını her zaman tavsiye ediyorum. Ben kendi evimde de bakır sürahi kullanıyorum. Bakır sürahiden su içiyorum'' diye konuştu.

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