Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Bakır sürahinin başlıca faydaları ise; içine sonuna kadar su doldurup, bu suyu bir gece bekletip içtiğiniz takdirde, vücudunuzda bakır eksikliği kalmaz. Ayrıca bakır sürahilerden su içtiğiniz zaman, beyninizin içindeki kıvrımlar harekete geçer. Bakterileri geri püskürtür. Tiroid bezlerinizi harıl harıl çalıştırır ve sağlıklı bir hayat yaşamanızı sağlar" dedi.

