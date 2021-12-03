Tanesi 250 lira! 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar
Tanesi 250 liradan satılan bu bakır kaplar şifa kaynağı! Binlerce yıldır kullanılan bakır kaplardan su içmenin ve yemek yemenin faydaları saymakla bitmiyor. Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun 3 temelini dengelemeyi sağlıyor. Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor. İşte 5 bin yıllık şifa kaynağı olan bakır kaplar...
03.12.2021 11:45
- Son Güncelleme: 03.12.2021 11:52
Bakır sürahinin başlıca faydaları ise; içine sonuna kadar su doldurup, bu suyu bir gece bekletip içtiğiniz takdirde, vücudunuzda bakır eksikliği kalmaz. Ayrıca bakır sürahilerden su içtiğiniz zaman, beyninizin içindeki kıvrımlar harekete geçer. Bakterileri geri püskürtür. Tiroid bezlerinizi harıl harıl çalıştırır ve sağlıklı bir hayat yaşamanızı sağlar" dedi.