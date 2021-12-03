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Ataşehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Ataşehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı anlar kamerada
03.12.2021 11:20
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Ataşehir’de cadde üzerinde seyir halinde olan araç, sokak içerisinden kontrolsüz şekilde yola çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Yoldan geçen başka bir sürücü, aracından inen kazazedeye yardım etmediği gibi bir de üstüne selektör yaparak yoldan çekilmesini istedi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, gece 01.30 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BMW marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinde kontrolsüz şekilde caddeye giriş yapan kamyonete çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Yerinden çıkan elektrik panosu aracın üzerine düştü. Kaza sonrası aracından inen sürücü, kamyonet sürücüsünün yanına giderek tepki gösterdi. O esnada kaza yerinden geçmekte olan başka bir sürücü, otomobilinden inen kazazedeye yardım etmediği gibi bir de üstüne selektör yaparak kazazedenin yoldan çekilmesini istedi.

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