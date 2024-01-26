Taksim’de dehşeti yaşayan turist kamerada: Otel yalanıyla kandırıp barda gasbedip darp ettiler

Taksim’de arkadaşıyla yürüdüğü esnada yanlarına gelen şahıs tarafından “ucuz otel biliyorum” yalanıyla kandırılıp bara götürülen Cezayirli turist, mekan çalışanları tarafından gasp edildi. Cebinden bin Euro'su (yaklaşık 33 bin lira) gasp edilen turist kaçmaya çalışırken, itilerek merdivenlerden düşürüldü. Ayağının kırılan turist şikayetçi olmasın diye ambulansla hastaneye götürülürken, arkadaşı ona ulaşamayınca gerçek ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tek tek yakalanan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.