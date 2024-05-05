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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 01:10 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 01:12

İZLE I Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs eden ve toplamda 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; kızına karşı 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçunu gerçekleştiren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunmamakla birlikte 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret ', '6284 Sayılı Kanun'a Muhalefet', 'Kişilerin Huzur ve Sükunetini Bozma', 'Kötü Muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olan Y.Y. (48) yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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