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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 23:28

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini araç cadde artasında yan yattı. Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybettiği hatchback araç yan yattı. Yan yatan aracın içinde sıkışan sürücü için ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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