Suriyeli Hasan İzmir'deki yangında elleriyle toprak taşıdı! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı

02.08.2020 18:07

İzmir'de çıkan yangının söndürme faaliyetlerine katılan Suriyeli Hasan el-Hasan, elleriyle toprak taşıdı. İtfaiye erlerine yardım eden Hasan el-Hasan, "Bize her şeyi veren Türkiye. Ben de gerekirse Türkiye için can vereceğim" ifadelerini kullandı.