İzmir'de çıkan yangının söndürme faaliyetlerine katılan Suriyeli Hasan el-Hasan, elleriyle toprak taşıdı. İtfaiye erlerine yardım eden Hasan el-Hasan, "Bize her şeyi veren Türkiye. Ben de gerekirse Türkiye için can vereceğim" ifadelerini kullandı.
Suriyeli Hasan İzmir'deki yangında elleriyle toprak taşıdı! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı
02.08.2020 18:07
- Suriyeli Hasan İzmir'deki yangında elleriyle toprak taşıdı! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı
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