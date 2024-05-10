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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 10:59 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 10:59

Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada

Olay, geçtiğimiz gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu yakası istikametinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü köprü üzerinde hızlı bir şekilde ilerlerken sosyal medyaya video çekmek için trafikte motosikletle tehlikeli hareketler yaptı. Motosiklet ile seyir halindeki sürücü ön kaldırarak dakikalarca ilerledi. Köprü üzerinde trafiği tehlikeye sokan ve diğer sürücülerin kaza yapmasına neden olacak hareketler yapan trafik magandasını yine motosiklet üzerinde seyir halinde olan arkadaşları kayıt altına aldı.

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