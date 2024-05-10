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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 09:12 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 09:12

Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan gence, ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlardan geldi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çetin isimli genç "Denize atlıyorum" diyerek bisikletiyle denize atladı. Denize atlayan genci fark eden çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek onu denizden çıkardı. Daha sonra denizden çıkarılan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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