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Sünnet sırasında cinsel organının tamamına yakını kesildi! 4 yaşındaki çocuğun sünneti kabusa döndü

Sünnet sırasında cinsel organının tamamına yakını kesildi! 4 yaşındaki çocuğun sünneti kabusa döndü
23.05.2022 10:32

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Kahramanmaraş’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 yaşındayken sünnet sırasında cinsel organı kesilen çocuk tedavi için İstanbul’a nakledildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı. Tedaviye ilişkin konuşan Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır” dedi.

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