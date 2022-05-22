Haberler Yaşam Videoları İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracını acile sürdü! O anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracını acile sürdü! O anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracını acile sürdü! O anlar kamerada
22.05.2022 12:55 - Son Güncelleme: 22.05.2022 12:55

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:15
Öğrencileri taşıyan otobüs...
Yaşam 01:26
Ters yöne girdi! Kamyonla kafa...
Yaşam 00:22
Yangında pencereden atlayan...
Yaşam 00:53
Hırsız önce kameraya ardından...
Yaşam 00:39
Beşiktaş'da istinat duvarı...
Yaşam 01:05
5 ay boyunca takibe alınan suç...
Yaşam 03:54
Esra Erol’da 18 yaşındaki...
Yaşam 00:20
Dikkatsizliğin kazayla...
Yaşam 01:22
Elektrikli scooterdan düşen...
Yaşam 04:54
Yükseliş kamerada
Yaşam 00:18
Bursa’da korkunç kaza kamerada
Yaşam 04:56
Rusların yeni tercihi döner

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Sitar, acil servisin girişinde yere yığıldı. Hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle hayata döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını serviste izledi. Şiddetli kanamaya rağmen hayata tutunan Sitar, "Ekip arkadaşlarımın müthiş çabaları sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım" dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA