Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda otomobil ile öğrenci taşıyan minibüsün çarpışması sonucu sürücülerle birlikte 7 öğrenci yaralandı.