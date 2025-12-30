PODCAST CANLI YAYIN
Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün otomobille çarptığı kazada sürücüler ile 7 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda otomobil ile öğrenci taşıyan minibüsün çarpışması sonucu sürücülerle birlikte 7 öğrenci yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

