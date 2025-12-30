Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün otomobille çarptığı kazada sürücüler ile 7 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda otomobil ile öğrenci taşıyan minibüsün çarpışması sonucu sürücülerle birlikte 7 öğrenci yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.