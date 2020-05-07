RAMAZAN İMSAKİYE
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Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor: Aşure nasıl ortaya çıkmıştır?

Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor: Aşure nasıl ortaya çıkmıştır?
07.05.2020 02:04

Sosyal medya Yunus Emre dizisinde aşurenin hikayesini anlatan bu sahneyi konuşuyor. Sahnede Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre, aşurenin nasıl ortaya çıktığını ve hikmetlerini anlatıyor. İşte aşurenin anlam ve önemi...


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