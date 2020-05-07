Sosyal medya Yunus Emre dizisinde aşurenin hikayesini anlatan bu sahneyi konuşuyor. Sahnede Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre, aşurenin nasıl ortaya çıktığını ve hikmetlerini anlatıyor. İşte aşurenin anlam ve önemi...
Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor: Aşure nasıl ortaya çıkmıştır?
07.05.2020 02:04
- Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor: Aşure nasıl ortaya çıkmıştır?
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