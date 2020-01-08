Son dakika... Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 08.01.2020 16:01

Son dakika haberine göre İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center AVM'de bir kafenin çatısı çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatının neden çöktüğü ise henüz netlik kazanmadı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center Alışveriş Merkezi'nde lüks restoranların bulunduğu alanda bir kafenin çatısı çöktü.

Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı bildirildi. Olay yerine de ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatının neden çöktüğü ise henüz netlik kazanmadı.

Kentte 3 günden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ise 108 çatının uçmasına neden olmuş ve şehrin çeşitli bölgelerinde de 128 ağaç devrilmişti. Ancak Zorlu AVM'de meydana gelen olayın bugün etkisini yitiren fırtınadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı da yapılacak tespitler sonunda açıklanabilecek.