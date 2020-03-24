Son dakika: Yaşlı adamın görüntülerini paylaşarak sosyal medyayı ayağa kaldıran şahıs gözaltına alındı 24.03.2020 12:32

Son dakika haberi... Sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. Son gelişmelere göre yaşlı adamın görüntülerini çekerek uygunsuz davranışlarda bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden ayrıca kasten yaralamadan 2 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.







GÖZALTINA ALINDI

Son gelişmelere göre yaşlı adamın görüntülerini çekerek uygunsuz davranışlarda bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden ayrıca kasten yaralamadan 2 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.