Batman'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde ilçesinde tarlada, traktörün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında tarlada çalışan 9 yaşındaki İsa Şimşek, traktör çarpması sonucu ağır yaralandı. Şimşek, ailesi tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralanan Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi işlemleri içim Batman'a gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

