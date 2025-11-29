PODCAST CANLI YAYIN
Kozan'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kozan'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı trafik kasasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sularında Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Kozan istikametinden Adana istikametine gitmekte olan İ.G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, Ş.B idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası aynı istikamette ilerleyen İ.Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon da kazaya karışan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.B ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

