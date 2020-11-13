Son dakika haberine göre, Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul Valiliği CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK paçavralarına benzeterek yaptığı park düzenlemesiyle ilgili, "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarındasakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.







NE OLMUŞTU?

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Yenilenen çocuk parkındaki terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kaldırılması için Kaymakamlık talimatıyla çalışma başlatılmıştı.





PKK/PYD/ YPG PAÇAVRASINA BENZETİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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