Son dakika haberine göre, Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.





Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.





Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.





Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.









KOLTUKLAR SÖKÜLMÜŞ

Öte yandan AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, feci kazayla önemli bir detayı anlattı. Yakut, kazaya karışan minibüsün koltuklarının söküldüğünü, sadece şoför koltuğunun bırakıldığını ve yaklaşık 30-35 düzensiz göçmenin sığdırıldığı söyledi.

Bir süre önce yine Van'da jandarma ekipleri bir minibüsü durdurmuş ve 15 kişilik minibüsten 70'ten fazla mülteci çıkmıştı.

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