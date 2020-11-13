Son dakika haberine göre, Kağıthane’de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki bir kadın, pencerenin camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü. İş yerinin tabelasına çarptıktan sonra süngerlerin üstünden sekip yere savrulan kadın ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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