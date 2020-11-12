"PKK KULLANIYOR DİYE YILDIZDAN VAZ MI GEÇTİK"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi: "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum.