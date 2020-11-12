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    • Siyaset
    • 12.11.2020 16:39
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    • 12.11.2020 16:48
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    'nin 'li Belediye Başkanı , parka yapılan paçavrasını savundu

    'li Belediyesi, ilçede bulunan 'nı yeniledi. Ancak yenileme sonrası parkın zeminine yapılan ve terör örgütü / sembolüne benzetilen şekil tepki çekti. Küçükçekmece Belediye Başkanı ise bu sembolü "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, 'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum" sözleriyle savundu.

    CHP'li başkan parka çizilen PKK paçavrasını savundu

    Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeniden düzenlemesi yapılan Atatürk Parkı'nın tam ortasına, terör örgütü PKK'nın paçavrasını simgeleyen renklerle bir yıldız yerleştirildi.

    Kamuoyunda tepkilere neden olan parkla ilgili Küçükçekmece Kaymakamlığı soruşturma açtı ve parktaki yıldız kazıtıldı.

    Söz konusu parkla ilgili eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi oldu. CHP'li Çebi, hakkındaki eleştirilere İBB Meclisi'nde cevap verdi. Parka konulan yıldızın iyi niyetle yerleştirildiğini ifade eden CHP'li başkan, böyle bir algının oluşturulmasının en hafif tabirle insafsızlık olduğunu savundu.

    "PKK KULLANIYOR DİYE YILDIZDAN VAZ MI GEÇTİK"
    Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi: "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum.

    Siyaset, yanlış da olsa bunların üzerinde tepinme işi değildir. Sarı renkten kırmızı renkten vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz?

    Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur."
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    Haberler Siyaset Küçükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çebi, parka yapılan PKK paçavrasını savundu