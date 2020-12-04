Son dakika haberine göre İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’dan yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Yunanistan’ın Samos Adası’nda 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. İzmir'deki depreme ilişkin son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.









AFAD AÇIKLADI

AFAD'tan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre deprem Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.





Deprem saat 12.34'te yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.







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