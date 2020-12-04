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SON DAKİKA VİDEO: 4 Aralık İzmir ve çevresinde deprem | Kandilli son depremler (İlk götüntüler)

SON DAKİKA VİDEO: 4 Aralık İzmir ve çevresinde deprem | Kandilli son depremler (İlk götüntüler)
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Son dakika haberine göre İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’dan yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Yunanistan’ın Samos Adası’nda 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. İzmir'deki depreme ilişkin son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.


İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.





AFAD AÇIKLADI
AFAD'tan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre deprem Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.


Deprem saat 12.34'te yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.



İşte Kandilli son depremler listesi

#DEPREM Revize
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/jTvQSGZdMf
04.12.2020, 12:34:14 TSİ
Büyüklük: 4.0,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2020

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