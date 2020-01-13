Son dakika: TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı! 13.01.2020 13:12

Son dakika haberi... Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Yanan aracı gören vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerinde vatandaşlardan birisi, “Çok şükür söndürüldü ama araba kül oldu” diyerek o anları cep telefonu ile kaydetti.