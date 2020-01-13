Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi! 4 Özel Harekat Timi sahada 13.01.2020 17:15

Son dakika haberi... Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi.

Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor.

Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı bugün biraz daha genişletildi. Baraj sahasında bot, tekne ve su altı görüntüleme cihazlarıyla çalışmalarına 4 timden oluşan polis özel harekat iz bulma ve takip köpekleriyle katıldı.

Polis ve jandarmaya ait iz bulma köpeklerine kayıp Gülistan Doku'nun kıyafetleri koklatıldıktan sonra PÖH'ler kırsal alanda arama çalışmaları yapmaya başladı.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye her gün giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, bugünde gelerek bilgi aldı. Vali Sonel, bilgi aldıktan sonra çalışmaları koordine etti.