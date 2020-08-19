Son dakika: Samsun'da otobüs terminalinde korku dolu anlar: "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" dedi kendini ateşe verdi

19.08.2020 11:07

Son dakika haberine göre, Samsun'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı. Kendini yakan gencin alev topu içinde koşması ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.