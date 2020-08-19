HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 19 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

19.08.2020 08:55

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte, 19 Ağustos Pazar il il hava durumu tahminleri ve MGM hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimler i parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık