HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 19 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte, 19 Ağustos Pazar il il hava durumu tahminleri ve MGM hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimler i parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık