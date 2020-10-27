Son Dakika: Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Beyin kanaması nedeniyle vefat eden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.